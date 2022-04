Senior associate Resourcing chez blue infinity (Genève)

Rattaché au Directeur du département business développement, principaux objectifs

acquisition de nouveaux clients grands comptes, aisance téléphonique, très bon contact

avec la relation client et service. Développement du chiffre d’affaire et maintien d’un

réseau de contacts de façon proactive dans le domaine des Nouvelles Technologies d’Information et de

Communication.