Nordine EL HAJJI

Responsable du rayon téléphonie,

Tenue du rayon, encadrement d'une équipe de 5 vendeurs, développement du chiffre d'affaire par la négociation continue et la mise en place des actions commerciales avec les différents opérateurs,

Elaboration des plannings, recrutement et formation de nouveaux collaborateurs, définir et veiller à l’atteinte des objectifs, motiver et maintenir un esprit d’équipe, analyser les résultats et définir avec la direction les nouvelles stratégies à mettre en place .





Mes compétences :

Voyage