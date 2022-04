Nordine GHACHI

26 années d'expérience dans la création de jeux vidéo. Internaute depuis 1994. Ou comment faire de ses passions son métier.



Mon évolution au fil des années :

Lead Développeur → Game Designer → Chef de projet → Directeur de clientèle → Creative Technologist et co-fondateur de la Scop DOWiNO



Au travers les différents postes que j'ai occupé, j'ai pu constater que les mécaniques ludiques des jeux vidéos pouvaient s'appliquer à la vie de tous les jours, que le contexte soit public ou professionnel.



Je crois fermement au renouveau de l'économie : plus éthique, plus solidaire, plus durable et mobile, notre société à venir s’appuiera (entre autres) sur les mécaniques ludiques pour éduquer, former, et sensibiliser le public.



Mes formations, ma technicité, ma créativité et mon expérience dans le développement, le pilotage et la vente de jeux en ligne et de projets web d'envergure internationale sont mes principaux atouts.



Besoin d'un spécialiste du jeu vidéo, du web et du serious game ? Contactez-moi.



Mes compétences :

Jeu vidéo

Gestion de projet

Veille technologique

Développement web

Serious Gaming

Créativité

Veille stratégique

Game design

Social gaming

Innovation

Direction commerciale

Business plan

Conseil

Éthique

Réseaux sociaux

Digital

Développement

Éducation

Web

Crossmedia

Flash

Organisation du travail

Flex

Édition musicale