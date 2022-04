Jean-Francois COUCHOT

Depuis sept.2008, je suis maître de conférence, section 27,

à l'IUT de Belfort-Montbéliard au département d'informatiques.



Avant, de 2000 à 2008, j'ai été PRCE en informatique de l'Université de Franche-Comté à l'UFR SLHS.





De sept 06 à aout 07, j'ai été en post doctorat au "Laboratoire de Recherche en Informatique" de l'Univeristé Paris Sud dans l'équipe Démons.

Cette recherche s'effectuait dans l'équipe projet INRIA ProVal et était financée par le projet RNTL C Analysis Toolbox.



Email: name[at]lifc[dot]univ-fcomte[dot]fr où name est couchot.



Mes compétences :

Automatique

COMPUTING

Informatique

Mathematics

Mathématiques

Recherche

Surf