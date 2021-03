Nordine RAMDANE

Domaines d'expertise :

Études IT (décisionnel, CRM, Back office banque assurance)

Production : workplace, VDI, Mobiles, Active directory et outils collaboratifs

Méthodes de delivery IT CMMI , ITIL, Méthodes agiles.

Gestion de budgets importants ( plusieurs dizaines de m€)

Gestion d'equipes virtuelles et / ou hiérarchiques dans des contextes internationaux ( jusqu' à 80 p)

Leadership.



Mes compétences :

Change management

Directeur de projet

ITIL

IT

Leadership

CMMI

Virtualization

Citrix

Team management

Outsourcing

VmWare