Nordine S.

Je suis en recherche d'emploi dans le domaine de la comptabilité gestion et assistanat administratif.

Disponible de suite, je recherche un poste en adéquation avec mon expérience et mes diplômes, mais aussi un travail dans lequel je pourrai acquérir de nouvelles expériences et relever de nouveaux défis.

Attentif, sérieux, disponible, curieux et ambitieux sont des qualités chez moi, qui mis au service de votre entreprise seront synonyme de collaboration réussit.

Pour finir sur ces quelques mots qui me définissent, je vous remercie d'avoir accordé du temps a la lecture de mon profil, en attendant un éventuel entretien avec vous.



Cordialement.



Mes compétences :

Assistant de gestion