Nordine SAÏDANI

Actuellement manager au sein de la Practise Financial Performance, j’interviens sur différentes missions toutes liées à la fonction finance.



L’objectif de mes interventions auprès de mes clients est de les aider à développer l'efficience de la fonction finance, en alignant le personnel, les processus et les systèmes à un ensemble commun de buts et d'objectifs.



Dans ce cadre, j’interviens :

-Dans des projets d’élaboration budgétaire qui s’inscrivent dans la refonte de la fonction finance

-Dans des missions de conseil dans la création de nouveaux produits d’affacturage

-Dans des missions de conduite du changement suite à des modifications de processus métiers.



Ma double expérience professionnelle (métier et conseil) favorise mon intégration rapide au sein des équipes et ma capacité d’écoute permet un dialogue constructif avec mes interlocuteurs.



Au sein de la practise FPM, j’anime des groupes de travail afin de créer des offres innovantes comme la conduite du changement.



Afin de promouvoir ces offres, j’organise avec le marketing des conférences sur ces sujets.



Mes compétences :

Finance d'entreprise

Conseil

Pilotage de la performance

Contrôle de gestion

Gestion de projet

Conduite du changement