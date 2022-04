Nordine SAIFI

➢ Domaines de compétences



→ Commerce

Développement du C.A. et fidélisation de la clientèle,

Réalisation des opérations commerciales sur des thèmes évènementiels : mise en place des stands, dégustation

(foire aux champignons, stand fruits exotiques…),

Phoning sur clients « cible » : pâtissiers, revendeurs, charcutiers - traiteurs…,

Prospection,

Tenue du rayon, mise en avant des produits T.G.



→ Management

Encadrement d’une équipe de 5 à 12 collaborateurs,

Gestion des plannings : congés, horaires…,

Animation de l’équipe : planifier, organiser et contrôler.



→ Gestion

Gestion et suivi du compte d’exploitation,

Suivi et atteinte des objectifs en terme de marge et de C.A.,

Analyse et suivi du C.A./client,

Gestion de la démarque, traitement des minus.



→ Achats

Gestion des achats en direct et en centrale,

Recherche et référencement producteurs locaux,

Négociation fournisseurs,

Contrôle des livraisons et rapprochement des bons de livraison,

Gestion optimale des stocks, de l’approvisionnement,

Gestion et suivi des avoirs (inventaires journaliers par famille, maîtrise de la rotation des stocks).



→ Règlementation/Hygiène

Application et suivi des recommandations HACCP (qualité, charte fraîcheur…),

Contrôle prix, calibre, origine, catégorie, traçabilité.