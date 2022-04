Nordine SALHI

- je suis comédien intervenant, formateur dans le travail social et créateur de Bagan bagaN Théâtre Forum

- je suis comédien dans une troupe de théatre amateur depuis 15 ans.

- J'interviens auprès de jeunes, de parents, de professionnels de l'animation et du travail social, dans différentes organisations par le biais de méthodes d'éducation populaire dans une perspective de transformation.



j'ai travaillé pendant:

- 11 ans dans un internat éducatif auprès d'adolescents.

- 5 ans dans un service de soutien à la parentalité dans le cadre de la protection de l'enfance.

- je réalise des interventions à L'IRTS de MELUN sur les questions d'éthique en rapport avec le travail social et sur l'histoire de la protection de l'enfance.



- j'ai été accompagnateur pédagogique pendant 4 ans avec des éducateurs spécialisés et des moniteurs éducateurs .

- j'anime des ateliers de théâtre.

- je suis professeur de djembé, élève du maitre Mamady Keita, j'enseigne les rythmes mandingues.



Mes compétences :

Analyse de pratiques

Éthique

Comédie