Nordine TAHIRI

Dans un contexte qui me semble aujourd'hui favorables, je m'apprête à lancer un nouveau service de transport de personnes à destination des entreprises. Or, afin d'offrir des prestations de qualité, et effectuer mon lancement dans de bonnes conditions, je suis à la recherche de Société avec lesquels je souhaite former des partenariats.



En effet je suis titulaire d'une Licence de Transport de Personnes avec Voiture de Tourisme, EVTC095110077 délivré par ATOUT FRANCE le 15/11/2011



J'exerce le métier depuis presque 4 ans, très motivé et exigeant dans mon travail, je donne toujours le meilleur

de moi-même pour satisfaire mes clients, et offrir des prestations de la meilleure qualité qui soit.



Je suis, dans mon travail très professionnel, soignez et avec un relationnel permettant aux clients de répondre

à ces attentes, de plus je parle couramment l'Anglais, et l'Arabe.



Si un partenariat avec moi, vous tente et que vous aimeriez en savoir plus sur mon travail, il vous suffit de me

contacter pour convenir d'un rendez-vous.



En espérant vous rencontrer prochainement pour discuter de perspectives d'avenir stimulantes, je vous souhaite

tous le succès possible dans votre activité.



TEST PRESTIGE SERVICE vient révolutionner le domaine du transport de personnes, c est un service innovant qui vous permet de réaliser de véritables économies sur votre budget. Grâce à notre tarification fixe, et moins coûteux, TEST PRESTIGE SERVICE vous propose un service de déplacement convivial et surtout ponctuel.





TEST PRESTIGE SERVICE vous garantit une bonne gestion de votre budget pour le transport de personnes.





Votre avion vient d’atterrir à l’aéroport ou votre train est sur le point d’arriver en gare et vous souhaitez vous rendre à votre Hôtel ou à un endroit bien précis: Je suis à votre disposition 24h/24h afin de permettre ce transfert aéroport/gare/domicile.



Je vous propose également mes services pour accompagner vos enfants en toutes sécurité, allez chez le dentiste ou faire les courses à moindre coûts dans un esprit conviviale.



Vous vous trouvez à Paris seul ou avec votre famille, pourquoi ne pas faire une visite à Versailles, Eurodisney, Parc Asterix..car je peux vous en assurer le transfert en toute quiétude.



Mes compétences :

Compétence et optimisme absolu

Relationnel et sociale

Motivations et valeurs professionnelles

Ponctualité, flexibilité et disponibilité

Exigeant envers moi même, dynamique

Transport de personnes