Chef de projet depuis plus de 10 ans dans le secteur Banque/Finance, j'ai travaillé à la mise en place d'outils utilisés par tous les services d'une Direction financière, aussi bien des outils comptables, réglementaire ou de consolidation pour ces dernières années.



Savoir Faire:

- Recueil et formalisation des besoins utilisateurs

- Gestion Budgétaire du projet et gestion du P&L

- Planification et coordination des actions

- Organisation et animation des comités de pilotage et projet

-Capacité d'adaptation et analyse des situations



Compétences fonctionnelles:

- Comptabilité bancaire

- Consolidation

- Connaissances normatives et règlementaires

- Mise en place de contrôle

- Comptabilité générale et analytique



- Système d'information comptable et financier

- paramétrage d'outil comptable

- paramétrage d'outil de consolidation

- migration de progiciels

- Cartographie et analyse du SI existant, modélisation des processus