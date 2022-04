Noria CHEBOUROU

Avec une expérience de 15 ans dans la logistique, je suis très ambitieuse avec une soif d'apprendre davantage .Ce domaine me plait beaucoup par la polyvalence.J ai appris et acquis d'énormes compétences mais je veux encore aller plus loin pour une satisfaction personnelle. Défis ,challenges, sont ma force pour avancer . Toujours prête pour aller vers de nouvelles aventures . Gestion des stocks, gestion des transports , gestion des commandes , achats, édition des bons de transports livraison, gestion des réceptions. Be to be Pointage à quai respect et rappel de livraison. Tableaux de suivi. Communication interne externe .



Mes compétences :

devouement ,rigueur , organisaton. facilite d adap

Communication

Erp excel word intranet as400 logiel interne

Relationnel, accueil, à l écoute . Responsabilité