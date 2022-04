Norma BUSTAMANTE

Expérimentée dans l’e-commerce espagnol, avec une vision général de l’E-commerce Européen. Autonome, avec la capacité de travailler dans des délais serrés et de gérer de front plusieurs tâches urgentes. Communicateur efficace en trois langues – espagnol, français et anglais. Aptitude pour le service à la clientèle et de solides compétences téléphoniques. Excellent négociateur, sens de l'écoute et de persuasion. Une connaissance approfondie des procédures et des systèmes.

Avec un esprit d'équipe engagé.



Mes compétences :

B2B

B2C

E commerce

Marketing stratégique

SEO

SEM

International business development