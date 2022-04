Norma DIAZ

Je suis modéliste toiliste PAP féminin, j’ai réalisé mes études au C F M de Paris, et j’exerce ce métier que j’aime depuis plus de 10 ans.





J'ai réalisé un perfectionnement de modéliste toiliste patronnière, moulage coupe à plat et Initiation Lectra – Modaris V7 Expert - Chambre syndicale de la couture parisienne– Vétiexpert.

Ainsi qu'un stage assistante Modéliste chez Chloé.







Compétences

Ebauche de modèle par toile.

Suivi des prototypes.

Moulage.

Coupe à plat.

Relevé de toile.

Digitalisation / gradation Vetiexpert.

Dossier et fiche technique.

Prise de mesures.

Essayages, retouches, réglages.

Contrôle tête de série.

Relation avec les entrepreneurs.

Participation au style. Formations

2014 à 2015 — Perfectionnement : Modéliste toiliste patronnière à l’école de la chambre syndicale de la couture parisienne.

1995 à 1997 — Diplôme du C.F.M, Centre de formation de modéliste de Paris

(1er Prix de réalisation pour la collection).

1994 à 1995 — Diplôme de l’E. F. P. F Centre de formation professionnelle de Paris. Logiciels

Formation Vetigraph 2005

Formation Vetiexpert 2006

Initiation Lectra Modaris V7 2014

Langues

Espagnol, français





Langues :



Espagnol « maternelle »

Français « courant »



Expérience professionnelle





Société ..... : Modéliste femme

- Réalisation du premier patron.

- Réalisation des nouveautés.

- Suivi de la production avec les entrepreneurs.

- Fiche technique.

- Suivi du montage.

- Contrôle de tête de série.

- Participation au style.

- Choix des matériaux.







LEA B : Toiliste patronnière



- Réalisation du premier patron.

- Suivi de la production avec les entrepreneurs.

- Suivi du montage.

- Contrôle de tête de série.

- Participation au style.

- Choix des matériaux





By Naomie : Toiliste Patronnière



- Réalisation du premier patron.

- Digitalisation / gradation logiciel : Vetiexpert.

- Suivi de la production avec les entrepreneurs.

- Suivi du montage.

- Contrôle de tête de série.

- Participation au style.

- Choix des matériaux.







Tahe Lee : Modéliste



- PAP femme Flou / tailleur

- Maille

- Moulage

- Coupe à plat

- Digitalisation / Gradation logiciel Vetiexpert

- Choix des matériaux

- Suivi de la production avec les entrepreneurs

- Suivi du montage

- Contrôle de tête de série





PBI Folies YOU : Modéliste / free lance pour Mélodie Mc Donald



- PAP femme.

- Maille.

- Coupe à plat.

- Digitalisation / Gradation.

- Choix des matériaux.

- Suivi de la production avec les entrepreneurs

- Suivi du montage

- Contrôle de tête de série



Cosmic : Modéliste toiliste



- PAP femme

- Chaine et trame stretch

- Participation à la création et au style







Flamingo Brazil : Modéliste toiliste



- PAP femme.

- Tailleur flou.

- Digitalisation / Gradation.

- Suivis de la production avec les entrepreneurs.

- Croquis et réglage des patronages, gradation fiches techniques, suivi du montage.







Liliane Romi : Stage Modéliste toiliste



- PAP femme.

- Flou et tailleur.

- Moulage.

- Réalisation de patronages.

- Chaine et trame stretch.

1995

à

1996

Création d’une collection



- « Le Point » Cali Colombie

- Styliste et modéliste

- Choix des matériaux



Mes compétences :

Choix des matériaux

Coupe

Coupe à plat

Digitalisation

Fiche technique

Gradation

matériaux

MODELISTE

Moulage

Réalisation

Technique

toiliste

Vétigraph