Norman AOUAT

Chef de projet confirmé, j’interviens en tant que PMO sur le pilotage des projets et des portefeuilles projets DSI ou métiers.

J’ai travaillé pour divers secteurs d’activités (Ecommerce, Banque, Industrie, ou encore Défense) où j’ai été à chaque fois sensibilisé aux problématiques de risques sur des projets complexes et stratégiques, toujours avec une fonction de coordinateur entre la MOA et la MOE.



Définir la gouvernance, mettre en place les processus d’organisation, déterminer les indicateurs de suivi, créer les outils de pilotage et de reporting, animer les comités de suivi, et coordonner les différents intervenants pour garantir l’atteinte des objectifs des projets sont d’autant de missions que j’ai eu l’ooportunité de mener à bien.



Mes compétences :

Système d'information

Organisation

Gestion de projet

Gestion de portefeuille

Gestion du risque

Animation de réunions

Planification