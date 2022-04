Norman JOUVE

Technicien multi services :

CACES Nacelle

Tirage: conduites et aérien

Soudures : Tout types de fibres MM SM

Création de Joints(FOSC TENIO BC6 BD8 FR6 OFDC BlackBox) sur câbles en service

Meusures de liens optique a l aide d un Reflectometre ou d un Puissancemetre ainsi que mise en service de clients Pro .

Service d astreinte depuis 2 ans sur les reseaux cités en dessous

Travaux effectués sur les reseaux : Num'Herault (covage) MMM(Agglomération de Montpellier) PEGASE (Mairie de Montpellier) Celeste , Orange .



Mes compétences :

Macon gros ouevre et second oeuvre durant 2 ans p

Mecanicien Industriel pour le compte de la Blanchi