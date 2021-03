Muriel JOUVE

Mon parcours professionnel

+ de 10 ans dans le domaine de l'immobilier

Et 20, dans la vente et la communication



Création de CDI 3.0 // APPUI RH · FORMATION · PILOTAGE DE PROJET AFEST · CONCEPTION SERIOUS GAME · CONSEIL



Création d'un concept novateur de résidences pour seniors, Happy Cocoon® qui allie à la fois bien-être et cadre de vie en interaction avec le monde extérieur et développe ainsi un véritable habitat intergénérationnel.



A titre personnel, je suis facilitatrice de projets artistiques, bénévole à Force Femmes et passionnée de généalogie et ses transmissions.