Normand CALVÉ

Voir aussi: http://ca.linkedin.com/in/normandcalve



Banquier pendant plus de 10 ans à titre de gestionnaire au secteur des opérations, gestion de la relation d'affaire et du financement aux entreprises, je travaille depuis plus de 15 ans comme consultant en gestion conseil aux entreprises. Je m'intéresse au développement de l'entreprise et plus particulièrement les opérations, les ressources humaines et la finance dont le financement et la gestion des risques avec les buts suivants:



•Accompagner et appuyer les dirigeants en contexte de décision pour favoriser le choix alternatif optimal après considération des aspects économique et organisationnel.



•J'accompagne mes clients en offrant des services-conseils en consultation de gestion auprès des entreprises et institutions financières via les actions suivantes;



•Mandat de gestion par intérim



•Diagnostic organisationnel/Redressement et valorisation d'entreprises/Gestion-conseil en entreprises/



•Participation à la planification stratégique/Plan d'affaires d'entreprises/audit et analyse de l'environnement interne et externe de l'entreprise et appréciation d'investissements et de rentabilité



•Conseils à l'établissement des besoins de financement et préparation des dossiers (Structuration/restructuration de la dette, fusion/acquisition, examen des offres de services bancaires)



•Intérêt pour le développement, le renforcement et l'accompagnement dans la gestion d'affaires du secteur bancaire et des entreprises privées dans les pays émergents (Projets de capital investissement, micro-crédit)



Mes compétences :

Business

Business plan

Coaching

GESTION RELATION CLIENT

Mentorat

Plan d'affaires

Planification

Planification stratégique

Relation Client

Risques de crédit

ROI