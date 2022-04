Normand GIRARD

Depuis 1996, Vent d'Ékinox c'est ... Un service de qualité, amical et accueillant,

des conseils sur une grande variété de cerf-volant acrobatique, monocorde et la plus grande gamme de pièces et accessoires à Montréal pour la réparation et la fabrication de cerf-volant.



Nos services ...

Réparation de cerf-volant

Fabrication de cerf-volant et bannière promotionnel

Location de cerfs-volants pour décoration de salles

Ateliers de fabrication de cerf-volant pour enfant, adolescent et adulte



Mes compétences :

