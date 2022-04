Chanteur: baryton-basse / prof de chant

Pour visualiser mon CV voyez sur mon site: http://envoix.com/envoi-X/CV-Normand-Marc_Croteau.htm



htt://envoix.com ; http://www.conservatoirevoiesi.com



etre@envoix.com ; envoix@live.ca ; envoix@videotron.ca



Tout Être est un verbe de sa phrase de vie. Il importe donc de ne pas juger un individu en raison de sa position dans l'existence: quoique chaque société nous enseigne à nous positionner face aux autres en terme de sujet ou de complément quelconque d'un verbe, tous les grandes expériences et sagesses spirituelles de l'histoire de l'humanité, autant que les progrès scientifiques, en psychologie, philosophie, physique ( biologie ou astrophysique) nous rappel la relativité de toute chose, que notre perception de la réalité, de soi et des autres est constamment en changement, en voie d'ÊTRE toujours plus VERBE.

Si chaque note que nous émettons au rythme de notre vie peut participer à l’expansion positive de l univers de nos proches comme des horizons lointains, chacun des silences que nous respectons au courant de la symphonie des vies envoie une énergie positive à tout être.







Mes compétences :

Communication

Art

Illustration

Adobe Photoshop

Photographie

Graphisme