Normann LEBLOND

Technicien intégrateur depuis maintenant 7 ans, j’ai appris à travailler en toute autonomie.



J'ai réalisé de multiples installations et intégrations de produits audio-vidéo haut de gamme ( Sony, Panasonic, Philips, Samsung, LG, Bose, Apple, B&W... ) à des particuliers, hôtels, restaurants, brasseries, entreprises, institutions. J’ai donc acquis de solides compétences techniques.



Je suis minutieux, dynamique, passionné et désireux de mettre mes compétences au service d'une entreprise dynamique et innovante où je pourrai transmettre le savoir-faire que j’ai pu acquérir durant ces années de terrain.



Mes compétences :

Microsoft Windows

Apple

Expert en produits Audio-vidéo haut de gamme

Integration image et son