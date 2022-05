Sandrine PIERRE

Depuis 10 ans, j'ai pu évoluer entre des postes d’exécution et de commercialisation (B to C). Je me suis enrichies par la culture de ces différentes structures (associations, entreprises publiques et privées), types de structures (TPE, PME, associations, entreprises internationales) et par différentes méthodes d'organisations selon l'image et l'environnement réglementaire.

Grâce à mes précédentes expériences, je peux fournir une approche différente, mettre en œuvre une politique qualité dans votre structure et trouver des solutions aux problématiques existantes.

Je suis une personne dynamique, d'une grande adaptabilité, consciencieuse et de confiance. Ces qualités ont été reconnues par mes anciens employeurs (recommandations).