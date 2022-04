Noro Claudie ANDRIAMANDROSO

Suis à la recherche d'emploi et de nouvelles opportunités.Avec 17 années d'expériences suis intéressée pour tout poste à responsabilité ou de gérance ou un travail de comptable externe. Sérieuse,fonceuse et intègre vous pouvez me faire confiance et je mets à votre disposition mes compétences et tout mon savoir faire; mais je peux aussi apprendre et élargir mes connaissances avec vous.

Je vous propose:

- Tenue de la comptabilité sous logiciel de gestion, déclarations sociales et fiscales, établissement des états financiers.

- la tenue des divers dossiers du personnel ( contrat, règlement intérieur...)

- Création des sociétés ou entreprises individuelle.

- Rattrapage fiscale

- Mise à jour des dossiers administratifs, statut

- Ré-immatriculation NIF ,

Étudie toutes autres propositions. n'hésitez surtout pas de me contacter aux numéros 0331422906 ou 0348493587 ou 0320258825 ou m'envoyer un mail au noroclaudie@yahoo.fr



Mes compétences :

Finance d'entreprise

Ressouces humaines

Comptabilité

budgets de trésorerie, budgets de vente et des ach

Microsoft Word 2010

Microsoft Excel 2010

Ciel Compta V.7