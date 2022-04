Noro Niriana RAKOTOARIVELO

Ayant choisi un domaine en perpétuelle évolution, je me base sur mes formations, mes expériences professionnelles et mes activités autodidactes pour compléter et renforcer mes compétences professionnelles.



Une formation en communication d'entreprise m'a permis d'explorer le large domaine de la gérance de société, à travers celle que j'ai fondée en 2008.



Une expérience de deux ans qui m'a permise de mieux comprendre la valeur des relations avec les clients, mais aussi le personnel que je dirige. Une expérience qui m'a également permise de découvrir le web en tant que support de communication et moyen de communication indépendant.



Avant cela, mon poste d'agent d'escale dans la compagnie aérienne nationale a forgé mes compétences en matière d'organisation, au niveau du respect des délais, et m'a appris à répondre positivement aux attentes de mes supérieurs hiérarchiques, de mes collègues et de nos clients.



Ma scolarité basée sur celui du système français et mes études supérieures en France sont également des atouts pour ma profession. En effet, m'étant imprégnée de l'ambiance, du rythme et de la culture de l'Hexagone, il m'est aisé de comprendre, puis d'exprimer fidèlement ce que ma clientèle française désire partager à ses internautes, quel qu'en soit le thème. Je complète notamment le savoir acquit et les références données par des recherches systématiques.







Mes compétences :

Rédactrice web

Transcription audio

Assistanat de direction