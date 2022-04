Treize années d'expérience dans la vente et le marketing j'ai développé mes acquis commerciaux et mes qualités de management auprès de sociétés leaders. Holcim, production et distribution de ciment. Telma et Simicro, NTIC (nouvelles technologies de l'information et de la communication).

J'ai renforcé mes connaissances auprès du Conservatoine National des Arts et Métiers.

Ma valeur ajoutée en quelques mots: sens du résultat, client, travail en équipe et développement.