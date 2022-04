Jonathan RANJATOELINA

Avec plus de deux d'expérience au sein de BPI Group, cabinet de conseil spécialisée en RH et Management, j'ai décidé de me lancer à mon tour dans l'univers de la création d'entreprise.



J'observe, avec beaucoup d'intérêts, les besoins des jeunes entreprises et des start-up qui sont contraintes à faire évoluer leur mode de fonctionnement, leur manière d'agir, leur manière de vente ; en définitive, leur Business Model.



Je suis persuadé que la réussite des PME de demain passera forcément par les partenariats stratégiques. Le contexte que nous traversons, qui est plus en moins exacerbé en fonction de nos activités, de nos métiers ou de l'endroit du monde où nous nous trouvons, est propice à l'externalisation de compétences stratégiques et pas uniquement économiques.



J'attache beaucoup d'importance à la valeur que je peux apporter aux personnes avec qui je travaille et j'apprécie tout particulièrement de réfléchir et de contribuer à des projets innovants nécessitant réflexion, analyse, ouverture d'esprit ou encore esprit de synthèse.



J'observe également, avec beaucoup d'intérêt, les changements de consommation du monde d'aujourd'hui imposant aux entreprises de revoir leur modèle économique. Je pense que nous avons la chance aujourd'hui de vivre dans un monde en total (r)évolution.



Par rapport à mon projet de création d'entreprise, je vous le préciserais très rapidement. Entre temps, je serais ravi d'échanger avec des entrepreneurs de tout milieu, de toute activité.



Mes compétences :

Conseil

Management

Communication

Gestion de projet

Business development

Marketing

Innovation