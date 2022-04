Norredine Hocine DAHES

Fort d’une triple compétence Langues, Commerce et Communication, mon parcours m'a permis d'évoluer au sein des métiers de la communication dans une démarche marketing globale.



Entré en Communication par les Relations Presse et les Relations Publiques au sein de l’agence aiRPur, j'ai ensuite bénéficié d’une première expérience en tant que Chef de Projet au sein de l’agence BIG BANG Communication. Un passage clé et révélateur qui m'a permis d’intégrer le Département Marketing International de CRISTEL, le leader en France des articles culinaires inox haut de gamme.



Riche de ces expériences, je suis revenu contribuer au développement de l’agence bigbang et j'assure aujourd'hui le poste de Directeur associé et Directeur Conseil en Communication Stratégique sur les sites de Lyon et Besançon. De la réflexion stratégique en amont à l’exploration des territoires en communication pour donner du sens au message, j'assure également la direction de projets, du brief client à la livraison finale des outils&actions en passant par l’établissement des budgets et le management des équipes projets et production.



Parallèlement à cette fonction, je pilote la stratégie commerciale de l'agence sur tous ses marchés géographiques et domaines d'activités.



Mes champs d'action:



Réponses stratégiques aux appels d'offre, études de marché, conseil en stratégies de communication, positionnement, identité,conception d'outils de communication...Pour des campagnes institutionnelles, privées, corporate ou produits...



D'un naturel dynamique et communicatif, ouvert aux autres et au monde, maîtrisant l'anglais et l'espagnol, j'ai sans cesse soif d'expériences nouvelles et enrichissantes!



De plus, animé par des valeurs altruistes, sensible à l'intérêt collectif, j'ai été Conseiller Municipal de la Ville d'Ornans de mars 2008 à janvier 2012.



Mes compétences :

international

marketing

communication

dynamique

politique

relations presse

Stratégie de communication

digital