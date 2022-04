Nory WOJDYLA

Actuellement ingénieur systèmes et réseaux au sein de la société Team Trade Groupe.



-----------------------------------------------------

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES



INGENIEUR SYSTEMES ET RESEAUX pour Team Trade (2011 – 2015)



• Migration d’une partie de l’infrastructure interne en datacenter

• Gestion de l’administration et de l’évolution du parc VMware (23 serveurs)

• Mise en place de la supervision système et réseau (Intermapper 150 périphériques)

• Réalisation de multiple audit de sécurité (Nessus, Metasploit)

• Migration, mise à jour et évolution d’une infrastructure Active Directory International (5 pays, RODC, réplication, HA)

• Refonte complète de l’architecture réseau (VLAN, DMZ, QOS etc.)

• Mise en place d’un réseau global unique pour toutes les filiales (VPN inter-site 5 pays)

• Déploiement de l’infra Cloud sur Amazon AWS (EC2, VPC, S3, Cloudfront)



ADMINISTRATEUR SYSTEMES ET RESEAUX pour Ware Conseils (2008 – 2011)



• Intégration de solutions systèmes et réseaux pour le compte de plusieurs intégrateurs.

• Intégration de solution de sécurité pour des clients type police (GIGN, collectivité local ...)

• Mise en place d’architecture sans fils de type BLR.

• Supervision de tout type d’architectures orientés systèmes et réseaux.

• Responsable réseau de l’architecture video surveillance d’Epinay sur Seine.

• Consultant majeur dans la mise en place de l’internet au Cameroun.



---------------

DIPLOMES



MASTER SYSTEMES RESEAUX ET TELECOMS (2011 – 2013)

INGESUP Paris

75020, Paris



LICENCE ADMINISTRATEUR SYSTEMES ET RESEAUX (2010 – 2011)

Institut Supérieur de Commerce et d’Informatique d’Orsay (ISCIO)

91400, Orsay



BTS IG - ADMINISTRATEUR RESEAUX (2008 – 2010)

Institut Supérieur de Commerce et d’Informatique d’Orsay (ISCIO)

91400, Orsay



BACCALLAUREAT STG OPTION MARKETING (2003 – 2007)

Lycée Francisque Sarcey

91410, Dourdan



-----------------------

COMPÉTENCES



COMPETENCES SYSTEMES



Microsoft

• Windows server 2003/2008/2012

• Microsoft Dynamics CRM

• Active Directory

• Office 365

• TSE (RemoteApp etc.)

• Hyper-V



Linux

• Debian, Centos, Ubuntu server, Fedora, Slackware

• Email (MUA, MTA, MDA) : Exim4, Postfix, Sendmail, Mutt, Dovecot, Zimbra, Roundcube, Fetchmail

• Web, Base de données : Apache, Mysql, PostgreSQL

• Fichiers : NFS, LVM, RAID, Rsync, DRBD, Vsftpd, Proftpd, Samba4

• Cluster / HA : GlusterFS, Pacemaker, Corosync, Heartbeat

• Monitoring / Parc: Nagios, Intermapper, Icinga, OMD, GLPI, OpenNMS

• Firewall / Sécurité : IPTABLES, Pfsense, Fail2Ban, SpamAssassin, Snort)

• Authentification : OpenLDAP, Radius, Kerberos



Virtualisation

• Vmware Vsphere (esx, vcenter)

• Hyper-V

• Xen

• KVM / QEMU

• Cloud Public / Privé (Openstack, Amazon AWS)

• Bureau virtuel, virtualisation d’applications (XenApp, ThinApp, Ulteo)



Autres

• Sécurité (Metasploit, Nessus)

• VOIP (Skype Entreprise, Asterisk)

• VPN (site to site / roadwarrior - PPTP, L2TP, IPSEC, OpenVPN)

• Live streaming (Red5, wowza, flowplayer)



COMPETENCES RESEAUX



• Switching (VLAN, VTP, STP)

• Routage (RIP, RIPv2, EIGRP, OSPF)

• Matériels (Cisco, Dlink, Belkin, Netasq, Alvarion, Infinet)



COMPETENCES SCRIPTING / DEVELOPPEMENT



• PHP5, HTML5, CSS3, Javascript / Jquery / Ajax : Confirmé

• Visual studio (vb.net) : Débutant

• Bash / Perl : Confirmé



------------------------------------------

FORMATION / CERTIFICATION



• Cisco

CCNA exploration module 1,2,3,4 (résultat > 85%)



• Microsoft

MCP MCTS MCSA (Certifié)

MCITP (formation)



• Virtualisation

VCP5 (formation)



------------------------------------------------------

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES



LANGUES

• Français: Langue maternelle

• Anglais: Scolaire

• Allemand : Scolaire



LOISIRS

Sport (football, natation, athétisme), Voyage



