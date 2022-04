Nouara CHEMAA

Mon parcours professionnel repose sur 3 piliers:

- un premier pilier relatif au MÉTIER: je suis diplômé d'un master 2 management en ingénierie d'affaire que j'ai complété par un mba marketing. J'ai effectue 4 années d'études en alternance au sein de 4 entreprises différentes mais toutes du secteur banque et assurance.

Je maîtrise l'ensemble des tâches du commercial BtoC et BtoB: prospection, conquête client, suivi et fidélisation client, gestion d'un portefeuille et mise en place d'actions commerciales.

- ensuite un deuxième pilier lié à mes compétences avec une spécialisation en management de projet: effectivement, au cours de ma deuxième année de master j'ai eu l'opportunité de manager un groupe de travail dans le cadre du développement d'une activité de services automobiles à Chicago. Par conséquent, il a fallu mettre en place un plan management afin de cadrer le projet dans le temps et les règles budgétaires, par la suite nous devions aussi rédiger un business plan dans lequel figurer une stratégie financière. Étant donné qu'il y avait une dominante internationale, nous étions amenés à collaborer avec des étudiants de Chicago et c'est moi qui ai pris en charge la communication au sein du groupe. Ce projet m'a permis de développer des compétences en gestion d'équipe de travaiĺ, animation de réunion, réalisation de livrables, création de supports, et enfin soutenances orales.

Aujourd'hui je me sens totalement à l'aise dans le travail d'équipe et notamment, au cours de mon mba marketing que j'ai effectué en alternance chez Groupama j'ai eu l'occasion de participer à l'organisation de projet d'études dont j'étais en charge au travers le recueil de besoins des clients pour des études, l'animation de réunions de travail, la réalisation d'études et la satisfaction des clients.

- enfin un troisième et dernier pilier relatif au choix du secteur d'activité: en effet durant mes études j'ai fait le choix de diversifier les entreprises d'accueil pour mon alternance car je voulais diversifier mes compétences. Cependant mes choix ont un point en commun le secteur d'activité banque et assurance. J'ai acquis des compétences métier du secteur au travers les produits et services commercialises, la législation du secteur mais aussi les projets à venir de çertains acteurs du secteur.

Aujourd'hui je suis à la recherche d'un poste de commercial/responsable de secteur d'une clientele BTOB.



Mes compétences :

Analyse, synthèse et conceptualisation

Gestion de projet

Vente et négociation

Animation de groupes de travail

Relation avec la clientèle particuliers/prof

Responsable

Rigueur

Adaptabilité