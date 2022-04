Nouara MEKARNIA

Les formations que je propose portent sur trois pôles :



- gestion du stress au travail / pnl /méthodologie / optimisation de la productivité par le bien-être au travail



- gestion de la relation client à distance /utilisation des plusieurs canaux parallèles



- langue anglaise orale - écrite



Je conçois l'intégralité de la formation , personnalisée pour chaque stagiaire y compris lors de demande pour des groupes de salariés par de grandes entreprises.



D'autres part le suppot administratif et commercial aux entreprises comprend différentes prestations :



- assistanat polyvalent :



standard, mails, secrétariat de premier niveau, gestion d'agendas, organisation de voyages professionnels, organisation d'évènements commerciaux, création de supports de réunion, rédaction compte-rendus, rapports, dactylographie depuis notes manuscrites et dictées, relecture et corrections de documents, traductions de documents depuis et vers l'anglais.



- support commercial :



prospection, gestion de la relation client multicanal (appel entrant/sortant, mail, courrier), conseil clientèle, fidélisation, création et valorisation d'argumentaires, suivi back-office de la clientèle, relances et recouvrement.



Retrouvez moi sur Twitter : @Tuscarora_SAE





Actuellement collaboration avec

- Eventail Training

- PLATECH.FR , LA plateforme web dédiée aux hospitaliers et leurs innovations ,

- Eodom, Service Client







Mes compétences :

Community management