Je me nomme NOUBI TCHOMNOU HERVE, de nationalité Camerounaise, né le 02/06/83 dans la région du littoral et originaire de l'ouest du pays, BTS en Maintenance automobile option génie Mécanique ( Bac +2 ) et une expérience de travail de 5 ans dans la mécanique de maintenance des Engins Mobiles tels quel les Niveleuses: 120H, 140H,14H, 12H ; les Bulls: D6G, D7G et R, D6T XL; des Compacteurs: PS 500 et PS 300, des Chargeuses sur pneus 980 H, 966 H, 950 H etc...; Pelles sur pneus(Poclain) et Pelles Excavatrices: M320, M315D, 320 et 330 de marque Caterpillar, et des Engins de marque Volvo et Bomag: Pelles à pneus et chenilles EW180C, EC240LC; des Compacteurs BW120AD4, BW213D4 etc... Passant par les entreprises tels que Brasseries du Cameroun(SABC) comme stagiaire, RAZEL Cameroun comme Technicien Supérieur Mécanicien, à ROUGIER Gabon comme Assistant Technicien Mécanicien, et à PFEIFFER Cameroun comme chef Mécanicien, je suis disposé à travaillé partout dans tous les pays du Monde.



Mes compétences :

NTIC

SIS Caterpillar

ET Caterpillar

Internet

Maintenance of machines and vehicles

en Maintenance

Motor Maintenance

Maintenance of the machines and vehicles

Diagnosis of power and electronic failures