Noubissie Ndeugoue MAGLOIRE

Nom:NOUBISSIE NDEUGOUE

prénom : MAGLOIRE

Date de naissance : Né le 08/05/1993 à Douala

Situation matrimoniale:Célibataire sans enfant à charge

Numéro personnel:+237697910531

E-mail : Magloiredeshilo725@gmail.com

Adresse:Douala/Ndog-Bong/Carrefour Zachman



ETUDES ACADÉMIQUES ET PROFESSIONNELLES

2016:Certificat Professionnelle option Soudeur montage

2014:classe de 1G2 au collège Alfred Saker

2006:Certificat d'étude Primaire et Élémentaire



EXPÉRIENCE

2006-2009:Amateur de soudeur et montage en Atelier

2016:Stage de Situation professionnelle à COMETAL



LANGUE PARLEE

Français

Anglais(Académique)

Espagnol (Académique)



AUTRES

*utilisateur de l'outil Informatique (Microsoft, Internet)

*professionnelle en opération de prise de vue(Vidéo,Photos)

*Pratiques (Natation et le football )

La musique,le voyage,)