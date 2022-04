Nougay ARTISTIK

Je suis photographe professionnelle et consultante en image et communication privée et professionnelle.



Je suis basée à Toulouse 31 et travaille partout où un projet m’intéresse.



En tant que véritable passionnée, je suis toujours en mouvement par conséquent je suis aussi consultante pour des médias en freelance (radio occitania, nougay-tv, direct soirée, ekilafrica).



Toujours à l'affût de nouveaux projets, n'hésitez pas à me contactez!!!



Mes compétences :

Conseil en image

Beauté

Reportage

Photo

Mode

Communication évènementielle

Publicité

Communication