Diplômé du Master 2 Finance de l'IAE de Lyon en 2012, j'ai validé, en 2014, le Mastère Spécialisé Audit Interne et Contrôle de gestion de Toulouse Business School (anciennement appelé ESC de Toulouse), je souhaite vivement entamer une nouvelle collaboration en contrôle de gestion.



Mon projet professionnel consiste à consolider mes expériences professionnelles, en faisant mes preuves en finance d'entreprise, et élargir ainsi mes domaines de compétences dans la perspective d'une évolution à des postes de responsabilités.



Mes compétences :

Visual Basic for Applications

Sage Accounting Software

SAP

Hyperion

Microsoft office (Excel, PowerPoint, Access)

IMMO 1000

Contrôle de gestion

Comptabilité générale

Audit

Audit interne

Balanced scorecard

Gestion de projet

Contrôle budgétaire

Closing

Analyse financière

Reporting financier

Calcul de coûts

Comptabilité analytique