Nouhan BATHILY

Passionné, sur le plan professionnel, de nouvelles technologies de communications, je pilote cette filiale avec beaucoup d'ambitions. Mon objectif est d'accompagner nos clients dans le virage de ces nouveaux moins de communication permettant d'être joignable à tout instant et de réduire drastiquement leurs coûts au sein de l’entreprise. Ces moyens facilitent la mobilité et la productivité des collaborateurs mais leur maitrise est indispensable.



Un ROI (Retour Sur Investissement) permet toujours à nos clients de maitriser les coûts d'investissements et surtout les coûts fixes de possession.



Ingénieur puis une formation de 3eme Cycle de télécom, ce domaine n'a pas de secret pour moi. Aider mes collaborateurs à monter en compétences et à maitriser les solutions proposées aux clients, est pour moi la base même du management.



En dehors de mon activité professionnelle, je suis passionné des Mathématiques, d'Astronomie et de Blues/Jazz.



Mes compétences :

Coach

Management

Télécommunications