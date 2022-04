Je suis Nouhoum Diabaté. Je suis diplomé de l'Ecole Normale Superieure de Bamako ( Maîtrise d'anglais ) et de L'Institut Universitaire de Gestion ( DUT, Techniques de Commercialisation ).

J'ai travaillé pour la manutention Africaine Mali en qualité de commercial Pièces Détachées pendant un an. Je suis présentement buyer ( acheteur ) à la SOMILO ( Société des mines de Loulo ) depuis Avril dernier.

Je suis bilingue et j'utilise l'outil informatique.

Cordialement,



Nouhoum Diabaté