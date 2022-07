Issu d'une grande école d'ingénieur en génie civil avec plus de 20 ans d'expériences dans le suivi, contrôle et entretien des projets d'aménagement dinfrastructure. Mon sens relationnel, et mes aptitudes à la négociation et rédaction des rapports sont reconnus, mes qualités d'écoute et ma disponibilité m'apportent réussite dans ma fonction.