Noureddine ENNAGACHI

Titulaire d'une maîtrise en droit privé en français de la fsjes de marrakech et fort d'une riche expérience dans le domaine de la gestion des affaires juridiques et du contentieux , des montages de contrats du conseil en droit des affaires , des sociètés et aussi en matière de législation de travail et gestion des conflits sociaux. J'ai participé aussi en tant que consultant en ressources humaines et relations sociales à lamise en place de la direction RH de la sté SEMAPEX (1500 salariés ). je souhaite vivement élargir mon cercle de connaissances professionnelles et humaines.