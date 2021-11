Odessa MARQUET

Hello !



Aujourdhui vous souhaitez un produit à succès et innovant ?

Renforcer lengagement de vos utilisateurs ?

Atteindre de meilleurs résultats, plus vite ?



Welcome je suis Odessa, UX Designer passionnée !



Mon job est de recentrer et de donner une nouvelle dimension à la solution que vous proposez.

Afin que chaque usage soit une expérience unique, magique et efficace !



Ma mission est de comprendre les enjeux business, techniques mais surtout daller à la rencontre de vos utilisateurs pour comprendre leurs attentes et leurs besoins.

Mon but est de concevoir LE service qui pourra pleinement satisfaire leurs besoins.



Avec mes dix années dexpérience dans le Design, je me suis perfectionnée dans les méthodes de la user research qui consiste à effectuer des entretiens utilisateurs pour identifier les personae, comprendre leur niveau de satisfaction avec les experience map, animer des ateliers didéation pour répondre à des hypothèses et transformer tout ça sous forme de wireframes pour plonger l'utilisateur dans ce qui pourrait être LA solution !