Odile BURGUIN

Assistante de Direction au Service Juridique et M&A , je m'occupe du courrier, des prises de rendez-vous, préparation de voyages, commande de document officiels (kbis ...) et légalisations, formalités auprès des greffes, annonces légales, suivi documentaire, abonnements, suivi des logiciels de gestion des sociétés et de suivi des marques (IP) ...



Mes compétences :

Organisée

Bonne connaissance de l'entreprise

Sens du service

Travail en équipe

Dynamique et souriante

Curieuse de découvrir et comprendre

Aime le travail bien fait