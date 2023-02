Odile FEUILLETTE

Ma dernière expérience m'a permis de me perfectionner dans la gestion de plusieurs tâches en simultanée, de la prise de commandes téléphoniques à la saisie et l'expédition tout en gérant les urgences.

Au cours de ces années, j'ai toujours su mener à bien les différentes tâches qui m'ont été confiées. J'ai su prouver ma polyvalence, ma rigueur et mon autonomie. J'ai su m'adapter également aux logiciels internes.



Mes compétences :

Secrétariat

Rigueur

Réactivité

Persévérance

Diplomatie

Facebook

Relationnel

Besoin client

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Sage

Logistique

Gestion du stress

Autodidacte

Gestion des stocks

Microsoft Excel

Méthodique