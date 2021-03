Ogonowski NATHALIE

Passionnée par le métier de patissier depuis toujours, j'ai réalisé mon rêve : devenir pâtissière.



Ma première expérience au sein de la pâtisserie artisanale de Monsieur Dorin m'a apporté de solides bases.

Ses précieux conseils, ainsi que ceux de mes collègues, m'ont permis de progresser et de gagner en efficacité.



J'ai, depuis, eu l'opportunité de participer à l'ouverture d'une structure Jules et John au Pian-Médoc en tant que pâtissière (poste que j'occupe actuellement).

Sous la responsabilité de mon Chef pâtissier, j'ai continué de développer mes capacités de travail.

Je travaille régulièrement plusieurs jours seule, ce qui me permet de progresser, chaque jour, en autonomie.



À ce jour, je recherche un poste dans une pâtisserie artisanale travaillant en circuit court avec des produits de saison.



Merci de votre lecture, je reste à votre disposition pour toute information complémentaire.



Mes compétences :

Ecoute

International

Négociation

Polonais

Encadrement

Mise en rayon

Fidélisation client

Vente

Pâtissière

Pâtisserie