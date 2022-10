Olfa HADDOUK

Compétences métiers:

• Domaine: finance de marché

• Métier: ERP





Compétences fonctionnelles:

• Définir, documenter et mettre en place des procédures Qualité

• Rédiger des spécifications fonctionnelles

• Préparer et exécuter les tests fonctionnels,de non régression et de performance

• Faire le suivi et la gestion des anomalies (support niveau 3)

• Valider les anomalies et les demandes des évolutions.





Compétences techniques:

• Langages C/C++, JAVA, VB6.0, PHP, HTML, CSS, JavaScript, PL/SQL, SQL, Prolog, Assembleur

• Logiciels PowerAMC, RationalRose, JbuilderX, Eclipse, Visual Studio 6.0, Visual C++, EasyPHP, Dreamweaver, PhotoShop, Oracle Report.

• Conception : UML, MERISE



