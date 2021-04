Oliver HALSBY

J’ai fait toute ma carrière professionnelle à l’international, basé soit en Angleterre ou en France et je possède une solide expérience commerciale à l’export sur les marchés à forte valeur ajouté. Je suis à l’aise à la prospection de nouveaux clients ainsi qu’au développement des clients existants.



Déterminé, adaptable et pragmatique je cherche toujours à créer des solutions « Win Win » pour avancer avec mes partenaires, clients et collègues et pour dépasser mes objectifs.



Fortement intéressé par les opportunités de la technologie dans le domaine de l’environnement pour optimiser et intégrer les différentes sources d’informations et de réduire les coûts et les impacts environnementaux.



Mes compétences :

Vente

Export

Traduction

Ingénierie

Information Technology

Marketing

Business development

Localisation