Chef de Projet Etudes pour le développement de logiciels embarqués et systèmes pour fournir des solutions à nos clients dans le secteur du transport public.



Mes compétences :

Linux embarqué

Keil

Logiciel embarqué

Chef de projet

PIC

DO178

UML/OMT

Rational ClearCase

Personal Home Page

Linux

HTML

C++

C Programming Language

pSos

Proton

Pascal

Microsoft Windows CE

Microsoft Project

Microsoft C-SHARP

Microsoft ASP.NET

Lynx

JavaScript

Java Server Pages

Java

ECLiPSe

DSP

CVS

Apache Subversion

Ada