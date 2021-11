Bonjour,



Depuis 28 ans, je travaille dans la commercialisation de panneaux à base de bois dans l'industrie et le négoce en Europe. Toute cette expérience m'a permis d’avoir une relation privilégiée avec mes clients et d'élargir considérablement mon carnet d'adresses.

J'ai pu acquérir au sein des différentes sociétés majeures du panneau en Europe, les spécificités techniques de production, indispensables à la commercialisation de ce produit à faible valeur ajoutée et faire preuve d'un solide management des équipes commerciales.





Voici mes compétences:



¤ Bilingue et biculturel Allemand/Français, Anglais professionnel

¤ Solide expérience de la prospection et du suivi de la vente B2B, élaboration de solutions dans un environnement très concurrentiel à l’échelle européenne.

¤ Management d’équipes sédentaires et itinérantes, d’agences et de revendeurs européens.

¤ Analyse des besoins et attentes des clients pour bâtir un réel partenariat commercial étroit en B2B.

¤ Dynamisme et autonomie pour l’optimisation des comptes d’exploitation.

¤ Forte sensibilité technique et aisance informatique.

¤ Libre géographiquement.



Personnellement, je suis marié, ai trois (grands) enfants et un chien (labrador croisé).



Bien cordialement



Oliver Stern



