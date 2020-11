Olivia BOIGEOL

Plus de 15 ans dexpérience dans le domaine juridique immobilier, du property management et de la gestion d'immeubles de toute typologie: immobilier d'entreprise, d'exploitation, commercial, logistique, tourisme et loisirs, santé et résidentiel. Vision globale et stratégique.



Double expertise en tant que responsable juridique immobilier et responsable de gestion pour le compte des bailleurs et des preneurs.

Conseil et accompagnement à destination des directions opérationnelles (directions financières, Asset management, Fund management)

Gestion et cession/acquisition d'actifs pour le compte de tiers sur des portefeuilles d'envergure composés d'immeubles complexes et à forts enjeux stratégiques: immeubles IGH, usines, centres commerciaux, entrepôts, volumétrie conséquente.

Coordination de projets et pilotage de l'innovation pour les différents acteurs immobiliers et clients internationaux: institutionnels, foncières, fonds d'investissement, SCPI, exploitants, utilisateurs, enseignes, sociétés de gestion immobilière.

Intervention dans des contextes sensibles (réorganisation de services, restructuration du nombre d'implantations, PSE)

Fiabilisation des indicateurs de performance.

Implémentation et validation associées de nouvelles fonctionnalités.



Valorisation de patrimoine immobilier :



- Sécurisation juridique et financière des baux, des renouvellements et des cessions

- Prévention du risque de contentieux et maximisation du taux de recouvrement

- Instauration d'une relation de confiance et fidélisation des locataires

- Rationalisation des coûts locatifs et immobiliers

- Mise en oeuvre des démarches inhérentes à la qualité environnementale des bâtiments dans le cadre de leur réhabilitation

- Optimisation des contrats d'exploitation et de la fiscalité

- Amélioration des procédures métier et du reporting

- Veille juridique



Mes compétences :

Gestion budgetaire

Gestion immobilière

Immobilier d'entreprise

Sécurisation juridique des baux et renouvellements