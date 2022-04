Richard BOIGEOL

Né en Provence, je prends mes premiers cours de dessin dès l'âge de 7ans puis à l'adolescence , j'étudie l'histoire de l'art à travers des voyages initiatiques en Italie (florence et Naples). Créant mon propre monde depuis mon enfance, je me suis toujours nourri de ce je voyais autour de moi, prenant des notes et me documentant sur tout ce qui me passionne et principalement les créateurs. Mon travail artistique est basé sur mon observation de la société en général, que ce soit dans notre quotidien ou dans les grandes passions de notre existence. Mon intérêt pour Picasso m'entraine naturellement à un adepte de la nouvelle figuration. Ma passion pour la musique et le jazz en particulier (je suis pianiste) se mêle indissociablement à ma quête créative. Je peux noter des idées et les développer, comme je peux improviser librement. je puise mon inspiration également dans la bande dessinée, la publicité, les marques emblématiques qui ont marqué mon enfance. Je recherche aussi le cliché comme un photographe ou un affichiste. L'humour reste le fil conducteur de mes réalisations. J'aime l'improbable qui réunit le réel et l'imaginaire.Mes associations d'idées sont appliquées également dans la fabrication d'objets, pour mieux les détourner avec un brin de dérision.



