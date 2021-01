Olivia CASIER

Parcours professionnel

2016-ce jour : Achats industriels - Kohler France (51)

2015-2016 : CTA - Boehringer-Ingelheim (51) Coordination d essais cliniques Oncologie: coordination avec les CRO, mises en place d essais cliniques, mise en place d outils pour suivi de coûts hospitaliers et notes d honoraires (visites patients et visites monitoring)

2013-2015 : Coordination approvisionnement /ADV- Maison de Champagne Ruinart, Groupe LVMH (51).

Objectif = > Réduction des inventaires de PF et Amélioration des Flux

Mise en place d'un tableau de bord logistique. Mission prolongée

2010-2014 : Entrepreneur : création d’une entreprise individuelle, gestion de projets

2000-2010 : achat-approvisionnement industriels (niveau international) - Johnson & Johnson CF SAS (51)

1998-1999 : Achat de consommables bilingue anglais - Future Electronics (91)

1997-1998 : Assistante Achats bilingue anglais - Cora hypersélection (77)



Mes compétences :

Maîtrise d'internet

AS400 et EBP

Maîtrise de l'environnement WINDOWS

SAP ERP

APO

Lotus Notes