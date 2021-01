Olivia CUOMO

Dynamique, polyvalente et autonome, je dispose d’une expérience de plus de 5 ans dans la promotion et le développement touristique, événementiel et culturel. Au cours de mon parcours, j’ai su évoluer facilement dans mes diverses missions tout en m’adaptant à différents contextes. Curieuse et passionnée, je continue à me former et reste en veille permanente sur les pratiques de communication et de valorisation des territoires.



Mes compétences :

Gestion

Animation

Culture

Tourisme

Adobe Illustrator CS5

Adobe Photoshop CS5

Wordpress

Adobe InDesign

Community management